وزير العدل يوافق على إنشاء مجمع محاكم جديد بالقناطر الخيرية

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أعلن عمر مروان وزير العدل موافقته على إنشاء مجمع محاكم في القناطر الخيرية، بعد تقدم النائب البرماني عادل عمر عضو مجلس الشعب عن دائرة القناطر الخيرية، بطلب للوزير لإنشاء مجمع محاكم بالقناطر الخيرية، وذلك لسوء حالة المبنى الموجود حاليا، مشيرا إلى أن وزير العدل أعلن موافقته، وسيتم ترتيب الأمر مع عدد من الجهات المعنية والمسؤولة لبدء التنفيذ الفعلي.

من جانيه قال طنطاوي حجاب، نقيب المحامين بالقناطر الخيرية، إنه تمت الاستجابة للطلب الذي تقدم به النائب البرلماني عادل عمر لوزير العدل، وأيضا كان ذلك مطلبا للمحامين بالقناطر الخيرية، وقدم النائب الطلب، كما أنه تم تسليم الكتاب رقم 3206، بتاريخ 18 ديسمبر لعام 2019، والذي يتضمن إدراج مشروع إقامة مجمع محاكم بالقناطر الخيرية، في المشروعات المدرجة للخطة الحالية 2019/2020، وبدء التنفيذ الفعلي.

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