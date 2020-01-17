الوزراء ينفي نقص الأدوية بالمعهد القومي للأورام

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نفى المركز الإعلامي ما تردد حول نقص الأدوية بالمعهد القومي للأورام، وأكد أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، مطالبا بتحري الدقة عند نقل وتداول المعلومات.

وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا أنباء حول نقص الأدوية بالمعهد القومي للأورام، وأكد المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، فهناك مخزون كافي من الأدوية في المعهد لتغطية كافة الحالات التي تتردد عليه، بالإضافة للاستعداد لتطوير المعهد خلال الفترة المقبلة، وزيادة الطاقة الاستيعابية له بنسبة 30%.

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وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيانه، إن معهد الأورام يقدم العديد من الخدمات المختلفة للمرضى، كما أنه يتردد عليه ما يقرب من 220 ألف مريض لتلقي العلاج، ويصل عدد المرضى المترددين عليه كل عام 245 ألف، ومن المقرر تجهيز مبنى جديد والانتهاء من الأعمال الخاصة به، لزيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد.

وأوضح البيان، أن المبنى الجديد يضم 250 سريرا، ليساهم في حل مشكلة قوائم الانتظار بالمعهد القومي للأورام، وأيضا تخفيف العبء عن المعهد، واستقبال المرضى من كافة أنحاء الجمهورية.