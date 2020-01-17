حريق بسكن طبيبات مستشفى الدمرداش دون وقوع إصابات

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وقع حريقا في سكن طبيبات مستشفى الدمرداش في منتصف ليل الجمعة، بسبب ماس كهربائي، وقالت نقابة الأطباء في بيان لها، إن حريق شب في سكن الطبيبات بالمستشفى بسبب ماس كهربائي دون وقوع إصابات.

وأكدت نقابة الأطباء في بيانها، أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات بشرية، وحضرت قوات الحماية المدنية لمكان السكن للسيطرة على الحريق، وبالفعل تمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات، مشيرة إلى أنها تابعت الموقف أول بأول للتأكد من سلامة الطبيبات والاطمئنان عليهن.

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وطالبت نقابة الأطباء في بيانها، أيضا بالإطلاع على آخر المستجدات في المسابقة الخاصة بتصميم سكن مناسب للأطباء في المستشفيات، والذي كانت أطلقتها وزارة الصحة بنهاية عام 2018 الماضي.