القصة الكاملة لنقل تمثال رمسيس في الشرقية

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تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتمثال قالوا إنه تمثال رمسيس، ويتم نقله في سيارة مكشوفة، مما أثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل، وقالت انتصار كامل، مدير عام الوعي الأثري بمحافظة الشرقية، إن التمثال لا يتبع هيئة الآثار.

وأضافت مدير عام الوعي الأثري بمحافظة الشرقية، في تصريحات لها، أن التمثال ليس أثريا وليس النسخة الأصلية لتمثال الملك رمسيس، ولكنه نسخة محاكاة بنفس الشكل، ووضع أمام جامعة الزقازيق، قبل ما يقرب من 10 سنوات، لتزين المنطقة، وشيد التمثال إحدي الشركات الوطنية، التي تصمم التماثيل لتزيين الميادين.

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وقال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن التمثال المنقول، مصنوع من الجبس، أي أنه ليس له أي قيمة أثرية، وتمت مخاطبة الجامعة لنقله ووضعه في مكان آخر، وتمت الموافقة على خطوات النقل، وذلك لتوسعة المكان أمام الجامعة، لسيولة المرور، بالإضافة لعملية توسعة الطريق، وفتح محاور جديدة، ضمن عمليات التطوير التي تشهدها المحافظة.