وفاة 4 وإصابة 11 شخصا بانقلاب ميكروباص في أسيوط

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شهدت محافظة أسيوط، حادثا اليوم الجمعة، تسبب في إصابة 11 شخصا، ووقوع 4 وفيات بينهم طفلان، بانقلاب سيارة ميكروباص بقرية بصرة، التي تتبع مركز الفتح بأسيوط.

اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا، يفيد بوقع حادث بطريق “أسيوط / البداري”، وانقلاب سيارة أمام قرية البصرة بالطريق الزراعي، مما أسفر عن وقوع 4 وفيات، و11 مصابا بينهم طفلان.

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انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة، تبين أن سيارة ميكروباص تحمل رقم2712 ي ص ج”، كانت تنقل 14 شخصًا في طريقهم إلى مقابر الغريب، فانقلبت السيارة بعد اصطدامها بعامود إنارة، وأسفر الحادث عن وقوع وفيات ومصابين.

وتم نقل المصابين لمستشفى الإيمان بالأربعين بمحافظة أسيوط، ونقل جثامين المتوفين لمشرحة المستشفى، لاستخراج شهادات الوفاة وتصاريح الدفن.

وقال مصدر أمني، إن الحادث أسفر عن وفاة كل من: “م. ر” 57 سنة، و”س. ح” 50 سنة، و”م. م” 10 سنوات، و”ج. م” 10 سنوات، كما أسفر الحادث عن إصابة كل من: “على. ع” ١٠ سنوات، و”دياب. ر” ٦ سنوات، و”نبيل. ر” ٤٨ سنة، و”بكر .م.” ٦٠ سنة، و”جمالات .ع” ٥٧ سنة، و”نجاه .ح” ٤٠ سنة، و”سناء .م” ٤٢ سنة، و”عمر .ع” ١٢ سنة، و”هناء .ح” ٤٩ سنة، وجميعهم من قريه الفليو التابعة لمركز أبوتيج.