مصادر أمريكية تؤكد وصول مفاوضات سد النهضة إلى مرحلة متقدمة

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كشفت مصادر صحفية أمريكية عن وصول المفاوضات بين الدول الثلاثة مصر وإثيوبيا إضافة إلى السودان إلى مرحلة متقدمة للغاية، وذلك بخصوص سد النهضة في إثيوبيا وكيفية ملء السد بالمياه أثناء فترات الجفاف.

وأكدت المصادر أن الاجتماع الأخير الذي جمع بين ممثلي الدول الثلاثة تحت إشراف وزارة الخزانة الأمريكية في ولاية واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية في يوم الأربعاء الماضي قد أسفر عن تقريب وجهات النظر مع بعضها.

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وأشارت أيضاً أن وزير الخزانة الأمريكية إضافة إلى رئيس البنك الدولي يعلمان جيداً أن مخاوف مصر والسودان ليست بالأمر الغريب على الإطلاق، وخاصة وأن طريقة ملء سد النهضة بشكل خاطئ قد تؤثر سلباً على كمية المياه التي سوف تصب في كلاً من البلدين.

وشددت المصادر على أن جميع الأطراف التي كانت حاضرة في ذلك الاجتماع قد اتفقت سوياً على الاجتماع مجدداً في نهاية شهر يناير الجاري، من أجل حسم ملف سد النهضة بشكل نهائي فيما يخدم مصلحة جميع الأطراف وخاصة الدول التي من الممكن أن تتأثر من قلة مياه نهر النيل بسبب ذلك السد.

ومن المقرر أن تتم المرحلة الأولى في عملية ملء سد النهضة انطلاقاً من شهر يونيو المقبل من العام الحالي 2020، علماً بأن الاتفاق النهائي موعد جميع المراحل إضافة إلى نسب كل مرحلة من المياه في الاجتماع القادم.

يُذكر أن ممثلي دولة إثيوبيا أوضحوا خلال الاجتماع الماضي أن هدفهم من بناء السد النهضة ليس هو التأثير على حصة كلاً من مصر والسودان في مياه نهر النيل، بل إن الهدف الرئيسي منه هو جعل إثيوبيا أكبر دولة إفريقية على الإطلاق لديها مصدر للطاقة الكهربائية، حيث من المتوقع أن يُساهم سد النهضة في توليد طاقة كهربائية لإثيوبيا تصل إلى 6 آلاف ميغاوات تقريباً.

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