رسمياً .. إحالة مدرس عربي 5 ابتدائي في البحيرة إلى التحقيق بسبب خطأ فادح !

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أعلنت وزارة التربية والتعليم بشكل رسمي اليوم الجمعة عن إحالة مدرس لغة عربية للصف الخامس الابتدائي في محافظة البحيرة إلى التحقيق العاجل، بسبب الخطأ اللغوي الفادح الذي ارتكبه أثناء وضعه لامتحان مادة اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي لها اليوم أن اللجنة المختصة من الوزارة بمتابعة الامتحانات قد كشفت عن الخطأ اللغوي الكارثي الذي تسبب فيه أحد المدرسين لمادة اللغة العربية في الصف الخامس الابتدائي في محافظة البحيرة.

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وأشارت إلى أن ذلك الخطأ قد تمثل في عبارة تواجدت في السؤال الأول بورقة الأسئلة، حيث كتب واضع الامتحان هذه العبارة الخاطئة على النحو التالي:

قوله تعالى، مصر مهد الحضارة وكنانة الله في أرضه.

وشددت الوزارة في بيانها أيضاً على أن هذه العبارة ليست من آيات القرآن الكريم، وبناءً على ذلك تم تحويل المدرس المسؤول عن وضع أسئلة الامتحان إلى التحقيق من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده من الناحية القانونية.

على صعيد متصل، أوضح الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة البحيرة أن غرفة العمليات بإدارة كوم حمادة التعليمية قد تلقت الشكوى بعد الإطلاع مباشرة على ورقة أسئلة الامتحان.

وأضاف أيضاً أن المدرس المسؤول عن وضع الامتحان قد تم إحالته إلى التحقيق، من أجل اكتشاف الأسباب وراء ارتكاب مثل ذلك النوع من الأخطاء الفادحة، مع احتمالية أن يكون ذلك الخطأ ليس بشرياً وإنما بسبب خطأ مطبعي مع مواصلة التحقيق لاكتشاف المتسبب في الخطأ في نهاية المطاف.

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