بيان هام من وزارة الري لتوضيح نقاط أساسية في مفاوضات سد النهضة

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حرصت وزارة الري المصرية على إصدار بيان رسمي اليوم الجمعة، من أجل توضيح بعض النقاط الهامة التي أسفر عنها الاجتماع الماضي بخصوص مفاوضات سد النهضة التي جرت في ولاية واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي.

وأكدت وزارة الري أن العديد من المعلومات التي نشرتها عدة صحف إلكترونية فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من عملية ملء سد النهضة بالمياه، تُعتبر معلومات مغرضة وليست لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

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وأشارت أيضاً إلى أن الاجتماع الأخير قد واشنطن قد تم الاتفاق فيه على أن عملية ملء سد النهضة بمياه نهر النيل سوف تتم بناءً على الفيضان المتغير من سنة إلى أخرى أي عن طريق التعرف أولاً على هيدرولوجية نهر النيل.

وشددت الوزارة في بيانها على أن ذلك يعني بالتالي أنه لا يُمكن تحديد كمية معينة من المياه سوف يتم بها ملء سد النهضة أو تحديد عدد سنوات من أجل الإنتهاء من هذه العملية، وهو عكس ما نشرته بعض الصحف المصرية اليوم الجمعة.

وأضافت أن المرحلة الأولى من عملية ملء سد النهضة سوف تُساهم بشكل واضح للغاية في توليد كميات كبيرة من الطاقة الكهرباء لدولة إثيوبيا، وفي مقابل ذلك لن يكون لهذه المرحلة أي تأثير سلبي على الإطلاق على حصة كلاً من مصر والسودان في مياه نهر النيل.

يُذكر أن مفاوضات سد النهضة سوف تستمر في واشنطن، حيث من المقرر أن يجتمع الأطراف المعنية رفقة كلاً من وزير الخزانة الأمريكي إضافة إلى رئيس البنك الدولي في نهاية شهر يناير الجاري من العام الحالي 2020، حتى يتم حسم ذلك الملف بصورة نهائية ورسمية دون التأثير سلباً على مصالح أي طرف في نهاية المطاف.

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