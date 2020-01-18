درجات الحرارة اليوم السبت 18/1/2020 في مصر والدول العربية

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت الموافق 18 يناير لعام 2020، طقس مائل للبرودة بشمال البلاح ومائل للبرودة أيضا بشمال الصعيد، ومعتدل في جنوب الصعيد في فترة النهار، وشديد البرودة ليلان مع توقعات بسقوط أمطار على السواحل الشمالية والجوه البحري، تصل للقاهرة وشمال الصعيد.

وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إن الرياح أغلبها معتدلة شمالية غربية، تكون نشطة بالسواحل الشمالية، والتي تعمل على اضطراب الملاحة البحرية بالبحر الأحمر، وأيضا غرب البحر المتوسط، وعن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج به يتراوح بين متر ونصف المتر إلى مترين، ورياح شمالية غربية، أما البحر الأحمر فارتفاع الموج به يتراوح بين مترين إلى مترين ونصف وتكون حالتة معتدلة لمضطربة، والرياح به سطحية شمالية غربية.

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وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بالقاهرة والمحافظات

في القاهرة 11 16، وشبين الكوم 10 15، وطنطا 10 15، ودمنهور 11 16، والإسكندرية 11 17، وبلطيم 12 16، ومطروح 11 15، والسلوم 09 14، وبورسعيد 12 17، ودمياط 12 17، والزقازيق 10 17، والإسماعيلية 10 17، والسويس 11 18، والعريش 10 18، ورفح 11 17، ورأس سدر 12 19.

وفي نخل 05 18، وطابا 12 17، وكاترين 04 15، والطور 12 18، وشرم الشيخ 15 22، والغردقة 15 21، ومرسى علم 15 20، والفيوم 10 17، وبني سويف 10 17، والمنيا 09 17، وأسيوط 09 17، وسوهاج 10 18، وقنا 10 19، والأقصر 11 20، وأسوان 11 20.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بعدد من المدن والعواصم

في مكة المكرمة 17 26، والمدينة 10 24، والرياض 12 25، والمنامة 18 21، وأبو ظبي 14 25، والدوحة 17 23، والكويت 11 23، ودمشق 02 12، وبيروت 12 16، وعمان 05 10، والقدس 07 11، وغزة 12 16، وبغداد 06 17، ومسقط 07 26، وصنعاء 05 26، والخرطوم 14 29، وطرابلس 09 15، وتونس 06 16، والجزائر 07 16، والرباط 07 16، ونواكشوط 17 29.