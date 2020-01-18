أسعار الخضروات والفاكهة والسمك اليوم السبت 18/1/2020

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يعرض لكم موقع “مصر 365″، أسعار الفاكهة والخضروات والسمك اليوم السبت الموافق 18 يناير لعام 2020، وفقا لسوق العبور أحد وأهم الأسواق المصرية.

أسعار الخضروات في مصر اليوم السبت 18 يناير 2020

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الطماطم بـ5 جنيهات للكيلو، وكيلو البسلة بـ12 جنيها، والبطاطا بـ4 جنيهات للكيلو، والجز بـ3 جنيهات ونص للكيلو، وكيلو الخيار بـ7 جنيهات، وكيلو البطاطس بـ5 جنيهات، وكيلو البصل بـ6 جنيهات ونصف، أما الخس الكابوتشى فبلغ سعر الواحدة 3 جنيهات ونصف.

أسعار الفاكهة في مصر اليوم السبت 18 يناير 2020

سعر كيلو اليوسفي بـ5 جنيهات، أما كيلو التفاح فوصل لـ25 جنيها، والجوافة بـ7 جنيهات ونصف، والموز بـ10 جنيهات للكيلو الواحد، والبرتقال يتراوح سعر الكيلو بين 5 و6 جنيهات، أما الفراولة فيتراوح سعرها بين 10 و12 جنيها.

أسعار السمك والجمبري في مصر اليوم السبت 18 يناير 2020

وصل سعر كيلو السمك البلطي لـ25 جنيها، أما كيلو السمك البوري فوصل لـ45 جنيها، وكيلو سمك قشر البياض وصل لـ140 جنيها، وسمك الماكريل بـ25 جنيها للكيلو، أما سمك البريون يبلع بـ30 جنيها للكيلو، ويباع كيلو سمك المكرونة بـ40 جنيها للكيلو، والسبيط بـ160 جنيها للكيلو، والجمبري بـ180 جنيها للكيلو، والكابوريا تتراوح بين 30 و90 جنيها للكيلو بحسب الحجم.