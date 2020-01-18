تعرف على حقيقة محاولة ذبح صاحب ورشة في المرج لإقامة الحد عليه

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تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد من المواقع الإخبارية أيضا، أنباء حول محاولة تعدي أحد الأشخاض على شخص آخر وذبجه لإقامة الحد عليه، أمام ورشة الأخير في منطقة المرج، وتبين أن الواقعة المتداولة غير صحيحة.

وقال مصدر أمني، إن مشاجرة وقعت بين صاحب ورشة لدهانات الدوكو، وبين عاطل، تسببت في إصابة صاحب الورشة بجرح سطحي في الرقبة بالجانب الأيسر، لخلاف ومشادة كلامية بينهما لتعاطي العاطل المخدرات، وطلبه من صاحب الورشة إجراء مكالمة هاتفيه من هاتفه المحمول، فرفض ونشبت بينهما مشاجرة، ألقى خلالها العاطل على صاحب الورشة قطعة حديدية تسبب في إصابته، وقررت النيابة حبس العاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

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