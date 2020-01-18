الأرصاد: طقس غير مستقر وأمطار بالقاهرة والسواحل الشمالية

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار اليوم السبت الموافق 18 يناير لعام 2020، بالسواحل الشمالية، والتي تمتمد للقاهرة والوجه البحري، وشمال الصعيد أيضا، وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأمطار تكون متوسطة وغزيرة بالسواحل الشمالية وحتى الدلتا، وتكون خفيفة على القاهرة وجنوب الدلتا، وحتى شمال الصعيد.

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الطقس خلال الأيام المقبلة، مع نشاط للرياح وزيادة الإحساس بالبرودة، مناشدا المواطنين بارتداء الجواكث الثقيلة والملابس الشتوية، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة، والتي تصل في القاهرة لـ17 درجة في ساعات النهار، وتنخفض لـ11 درجة ليلا.

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ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت الموافق 18 يناير لعام 2020، طقس مائل للبرودة بشمال البلاح ومائل للبرودة أيضا بشمال الصعيد، ومعتدل في جنوب الصعيد في فترة النهار، وشديد البرودة ليلان مع توقعات بسقوط أمطار على السواحل الشمالية والجوه البحري، تصل للقاهرة وشمال الصعيد.

وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إن الرياح أغلبها معتدلة شمالية غربية، تكون نشطة بالسواحل الشمالية، والتي تعمل على اضطراب الملاحة البحرية بالبحر الأحمر، وأيضا غرب البحر المتوسط، وعن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج به يتراوح بين متر ونصف المتر إلى مترين، ورياح شمالية غربية، أما البحر الأحمر فارتفاع الموج به يتراوح بين مترين إلى مترين ونصف وتكون حالتة معتدلة لمضطربة، والرياح به سطحية شمالية غربية.