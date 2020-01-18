تشييع جثمان الطبيبة الثالثة المتوفاة في “حادث المنيا”

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شيع أهالي محافظة المنيا، جثمان الدكتورة نورا كمال شهيدة حادث أتوبيس طبيبات المنيا، فجر اليوم، والتي وافتها المنية، إثر إصابتها في حادث التصادم.

وقال عدد من أهالي القرية، إن الطبيبة “نورا” كانت تمر بحالة نفسية سيئة عقب وفاة والدها في رمضان الماضي، موضحين أنها كانت الابنة الصغرى لأسرتها المكونة من 4 أشقاء، فالابنة الكبرى معلمة والشقيق المتوسط يعمل مهندس والآخر معلم في التربية والتعليم وهي الابنة الأصغر.

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وفي ذات السياق، أوضح محمود كمال شقيق “نورا”، أن حالتها كانت متأخرة وحجزت غرفة العناية المركزة، موضحا أنها كانت تُعاني من نزيف في المخ، وكسور في الفخذ، وأنها منذ دخولها المستشفى وحالتها غير مستقرة.

وكان الطريق الصحراوي الشرقي، شهد حادثا مروريا بالقرب من بوابة الكريمات بزمام محافظة الجيزة، ما أسفر عن انقلاب سيارة مكروباص تقل أطباء من المنيا، ولاقى 3 أطباء والسائق مصرعهم بينما أصيب 11 آخرين، وجميعهم من أبناء محافظة المنيا.