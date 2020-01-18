“إغلاق ميناء شرم الشيخ”.. “جنوب سيناء” تعلن الطوارئ القصوى

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شهدت محافظة جنوب سيناء، حالة من الطقس السيء، أعلنت إثرها المحافظة حالة الطوارئ القصوى وإلى جانب غلق ميناء شرم الشيخ البحري.

وقالت المحافظة، في بيان عنها، أن بعض المدن شهدت تساقط أمطار شديدة بينها مدينة أبوزنيمة، وقرية وادي فيران التابعة لمدينة أبورديس، الأمر الذي استدعى إعلان الطوارئ.

وأوضح يوسف منسي مدير مركز العمليات وإدارة الأزمات في ديوان عام المحافظة، أنه أكد على جميع رؤساء المدن رفع درجة الاستعداد القصوى والتواجد الميداني في جميع مناطق السيول، إلى جانب تطهير مخرات السيول إعدادها بالمعدات الثقيلة.

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وأكد أن مدينة أبوزنيمة شهدت أمطار متوسطة في الساعات الأولى من صباح اليوم، بينما تساقطت أمطار خفيفة على منطقة وأدى فيران بمدينة أبورديس، موضحا أن جميع الطرق مفتوحة وتعمل بشكل طبيعي.