“مكالمات جنسية ومقاطع مخلة”.. تفاصيل فصل مدرسا تاريخ وإعلام في جامعة بنها

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ذكر مصدر مسؤول داخل جامعة بنها، إن صدور قرار رئيس الجامعة بشأن فصل “ع.ف” المدرس بقسم التاريخ، و”د.و” المدرس بقسم الإعلام، عضوي هيئة تدريس داخل الجامعة والمحالين لمجلس التأديب، جاء على خلفية ارتكاب أفعال ومخالفات أخلاقية تمس كرامة ومكانة عضو هيئة التدريس.

وأوضح المصدر، في تصريحات صحفية، أن أعضاء هيئة التدريس المفصولين ارتكبا أفعالًا مخلة بالآداب بينها عبارات مخلة وصور جنسية ومقاطع صوتية ومكالمات جنسية في مكان عام هو (حجرة الجودة داخل الكلية)، وكان ذلك في عام 2015، وأحيلت تلك الوقائع إلى النيابة العامة وتداولتها المحكمة وقضت فيها بحبس المتهمين 6 أشهر وكفالة 20 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، بعد أن أثبتت التحقيقات وتقارير المعمل الجنائي صحة الواقعة.

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وأكد أن مجلس إدارة الجامعة، قرر إحالتهما إلى مجلس التأديب، وانتهى بقرار عزلهما من الوظيفة مع حرمانهما من المعاش أو المكافأة إلا في حدود الربع، على خلفية ثبوت التهم الموجهة إليهم وهو ما يخالف كافة الأعراف والتقاليد والأخلاق المهنية ويخل بمعاني الشرف والكرامة الوظيفية لهيئة تدريس الجامعة.