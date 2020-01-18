“تفشي الكوليرا وفصل موظفين”.. “الوزراء” يرد على 10 شائعات

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وجه المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ردا على المواطنين بشأن تداول عدد من الشائعات مست قطاعات حيوية في الدولة على مدار 2019، رصدها خلال “إنفوجرافيك”،

وكانت أبرز تلك الشائعات هي تنازل مصر عن حقها في حقل الغاز “ظهر”، إلى جانب فصل عدد من موظفي الجهاز الإداري في الدولة، واستقطاع أرصدة المواطنين في البنوك من أجل سد عجز الموازنة العامة، إلى جانب إلغاء الدعم التمويني نهائيًا عن المواطنين.

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ومست الشائعات جهات أخرى، حيث نفى المركز، دخول وحدات دم ملوثة بالفيروسات إلى أراضي مصر، كما أن مصر ليست الأولى عالميا في معدل الإصابة بالسرطان، إلى جانب أنه لم يتم إلغاء نظام التعليم الجديد خلال العام الجاري 2020، كما أنه لم يتم فقدان أي قطع الأثرية أثناء نقل الآثار للمتحف المصري الكبير.

وأكد المركز، أن وباء الكوليرا غير متواجد في محافظات مصر ،كما أنه لن يتم أي وقف لصرف المساعدات المادية لذوي الإعاقة بموجب قانون التأمينات والمعاشات الجديد.