إحالة 5 أطباء للتحقيق في حادث انقلاب “أتوبيس طبيبات المنيا”

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أعلن مجلس نقابة الأطباء، إحالة 5 أطباء من قيادات مديرية الشؤون الصحية في المنيا ووزارة الصحة، للجنة التحقيق، على خلفية مصرع 3 طبيبات وسائق وإصابة 12 آخرين.

وأوضحت النقابة، في بيان اليوم، أن الوزارة قررت إحالة مدير إدارة سمالوط في المنيا، ومدير إدارة أبو قرقاص في المنيا ومدير إدارة المنيا الطبية، إلى جانب القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة في المنيا، ومساعد الوزيرة لشؤون المبادرات.

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وأكد مجلس نقابة الأطباء، إقامة حفل تأبين لطبيبات المنيا من ضحايا الحادث، كما أنه جاري إرسال خطابات استدعاء لهم من أجل المثول أمام التحقيق في النقابة، موضحة أنه في إطار تحمل النقابة مسؤولية رد حق الشهداء والمصابين من شباب الأطباء في حادثة المنيا، وتنفيذًا لما جاء بقرارات مجلس النقابة العامة للأطباء”.

وأوضحت النقابة، أن عقوبات المحالين للتحقيق قد تصل للشطب من سجلات نقابة الأطباء.