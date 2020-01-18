“سقط في الثانوية 3 مرات”.. انتحار شاب شنقا في بنها

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أمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن، بشأن فحص جثمان شاب عثرت عليه أجهزة الأمن في القليوبية، اليوم، معلقًا في سقف إحدى غرف منزل قديم تمتلكه أسرته في قرية الرملة بمركز بنها.

وكانت الأجهزة الأمنية في مركز بنها، تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على جثة (ع.ع – 20 عامًا)، وتبين بالبحث والمعاينة للفريق الجنائي أن الجثة وجدت في منزل الأسرة القديم، حيث كان يتواجد المتوفى لإطعام الدواجن.

وأشارت التحريات، أنه من المرجح انتحار الشاب سبب معاناته من الاكتئاب والعزلة بسبب دخوله معهد الخدمة الاجتماعية لتعثره دراسيا ورسوبه في الثانوية العامة لـ3 مرات.

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