الرئيس يلتقي “علماء مصر” لبحث سبل الارتقاء بالقطاعات الحيوية

Advertisements

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، على أهمية المجلس الاستشاري لكبار العلماء ومهمتهم القومية

من خلال طرح أفكار وتوصيات لحل الأزمات والمشكلات التي تواجه مصر في العديد من المجالات.

واطلع الرئيس، خلال الاجتماع الذي عقد مع المجلس الاستشاري لكبار علماء وخبراء مصر، على أفكار ومقترحات أعضاء المجلس بشأن تنمية العديد من القطاعات الحيوية في مصر، بينها التعليم والصحة والبحث العلمي والزراعة، إلى جانب استعراض الوضع القائم بشأن البحث العلمي من أجل الارتقاء به وتطوير منظومة الصحة، في إطار الارتقاء بالمنطومة العامة للعلوم كعنصرا رئيسيا في عملية التنمية المستدامة.

Advertisements

كما استعرض العلماء، الوضع الراهن في مساعي للنهوض بقطاع التعليم الفني والمهني، إلى جانب طرح مقترحا بشأن إقامة مجتمعات زراعية جديدة بهدف تحقيق التنمية المستدامة والتكيف مع تغيرات المناخ التي طرأت على مصر.