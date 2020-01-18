“تطعيمات للعقم وهروب تمساح”.. “الوزراء” ينفي 10 شائعات

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قدم المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، نفيًا لعدد من الشائعات المتداولة في أعقاب 2019، جاء ذلك من خلال إنفوجراف نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وأوضح المركز، في بيان عنه، أنه لا صحة بشأن فرض رسوم سنوية على عقود الزواج، وليس هناك أي واقعة بشأن صرف ماكينات ATM ورق أبيض بدلًا عن النقود، أو تعرض كوكب الأرض لأيام مظلمة ثلاث نتيجة حدوث عاصفة شمسية.

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وأكد المركز، أن لا يوجد أي تأثر على مصر بـ”مسار الغبار الإشعاعي” الناتج عن الانفجار النووي في روسيا، كما أنه ليس هناك أي قانون يعاقب بالسجن لمدة 7 سنوات في حالة الغش في الامتحانات ضمن النظام التعليمي الجديد.

وذكر المركز، أنه لا صحة بشأن استخدام مخصبات من القمامة لزيادة إنتاج المحاصيل بالصوب الزراعية، كما أنه لم يتم تداول حلوى مخدرة في الصيدليات، إضافة إلى أنه لم يتم بناء أسوار من الكتل الفولاذية حول العاصمة الإدارية الجديدة.

كما أنه أكد أنه لا صحة تماما بشأن تجريع طلاب المدارس تطعيمات تسبب العقم للحد من الزيادة السكانية، ولم ترصد الأجهزة الأمنية أي واقعة لهروب تمساح من حديقة الحيوان في الجيزة.