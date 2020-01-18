رسالة هامة من رئيس الجمهورية إلى القوات المسلحة

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حرص رئيس جمهورية مصر العربية على توجيه رسالة في غاية الأهمية إلى القوات المسلحة المصرية، وذلك بمناسبة ما أظهرته من براعة وإبداع خلال افتتاح قاعدة برنيس العسكرية في الأيام الماضية.

وتم نشر النص الكامل لهذه الرسالة اليوم السبت عبر الصفحة الرسمية للمتحدث بإسم رئاسة جمهورية مصر العربية عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي.

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وإليكم الآن نص رسالة رئيس جمهورية مصر العربية التي وجهها إلى القوات المسلحة المصرية:

بالأصالة عن نفسي وعن أبناء الشعب المصري، أتوجه لقادة وأفراد قواتنا المسلحة الباسلة بأسمى آيات الإعزاز والتقدير على المستوى المتميز لمؤسساتنا العسكرية التي ضرب أفرادها أروع أمثلة البطولة والفداء في أداء مهامهم القتالية والتنموية للوطن، وذلك في ظل ظروف بالغة التعقيد سياسياً وعسكرياً واقتصادياً واجتماعياً ومعنوياً مرت بها مصر في السنوات الأخيرة.

وإذ يشرفني أن أعرب عن اعتزازي وفخري بما شهدته من أداء راق خلال افتتاح قاعدة برنيس العسكرية، عكس القدرات الاحترافية العالية لقواتنا المسلحة وما تتمتع به من كفاءة واستعداد قتالي متقدم، فإنني أطالبكم ببذل المزيد من الجهد والعرق والتفاني في التدريبات للحفاظ على هذا المستوى الرفيع، وصولاً إلى أقصى درجات الجاهزية والاستعداد لتنفيذ المهام الموكلة إليكم.

لقد لمسنا جميعاً حجم الفخر والتقدير الذي أبداه الشعب المصري العظيم، وهو يتابع الأداء الراقي لأبنائه من رجال القوات المسلحة خلال مناورة “قادر 2020” التي تمت بأحدث الأسلحة والمعدات، وهو ما يزيد من رفعة جيشه لبلده، الذي يُسطر كل يوم البطولات والتضحيات للحفاظ على مقدرات وأمن واستقرار وطنهم في ظل التحديات المتعددة التي تُحيط ببلدنا وأيضاً تعصف بمنطقتنا.

لكم مني ومن أبناء الوطن أجمع خالص التقدير وعميق العرفان والامتنان، وإنني على ثقة وحق يقين من أن قواتنا المسلحة العريقة ستظل على عهدنا بها، مثالاً يُحتذى به في الانضباط والتفاني والعمل وإنكار الذات، وأوصيكم أن تبذلوا أقصى جهد ممكن لتطوير قدراتكم واستعدادكم القتالي العالي دفاعاً عن سلامة واستقرار هذا الوطن العزيز، حفظ الله مصر وشعبها العظيم وقواتها المسلحة الباسلة.

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