وزارة التضامن الإجتماعي تكشف شروط وإجراءات الحصول على منحة الزواج

Advertisements

كشفت وزارة التضامن الإجتماعي عن كافة الشروط والإجراءات اللازمة، من أجل ضمان الحصول على منحة الزواج سواء للبنت أو بالنسبة إلى الأخت، وذلك على هامش تطبيق قانون التأمينات الجديد منذ مطلع شهر يناير من العام الحالي 2020.

ويحق للبنت أو الأخت الحصول على منحة الزواج من الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي في حالة تم قطع المعاش عنها بسبب الزواج، على أن تتمثل هذه المنحة في مجموع عام كامل من قيمة المعاش التي كانت تحصل عليه قبل الزواج.

Advertisements

وإليكم الآن أولاً الشروط المطلوبة من أجل ضمان استحقاق منحة الزواج:

يجب على الفتاة التي تطلب منحة الزواج أن تكون من المستحقين في المعاش. يجب على الفتاة التي تطلب منحة الزواج ألا تكون قد حصلت على هذه المنحة في وقت سابق. يجب ألا يقل المعاش الذي تحصل عليه هذه الفتاة عن 200 جنيه. لا يتم حساب منحة الزواج إلا في نفس الشهر الذي سوف يتم فيه الزواج. يتم قطع منحة الزواج عن الفتاة في حالة لم يتم صرفها خلال 15 سنة من تاريخ استحقاقها.

والآن سوف نستعرض لكم الإجراءات اللازمة من أجل الحصول على منحة الزواج:

يجب على الفتاة التي ترغب في الحصول على منحة الزواج أن تقوم بالتوجه إلى الجهة التأمينية التي يتبع لها ملف صاحب المعاش الأصلي. يجب على الفتاة أن تقوم بتقديم طلب صرف منحة الزواج من هذه الجهة. تقديم صورة من عقد الزواج الشرعي أو العرفي. تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية المفعول. تقديم طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال.

إقرأ أيضاً: رسالة هامة من رئيس الجمهورية إلى القوات المسلحة