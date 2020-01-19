درجات الحرارة اليوم الأحد 19/1/2020 في القاهرة والمحافظات

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يتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد الموافق 19 يناير لعام 2020، طقس مائل للبرودة من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ويكون الطقس بحسب التوقعات معتدل بجنوب الصعيد في النهار، وشديد البرودة ليلا.

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار بالوجه البحري والسواحل الشمالية أيضا، ومن المتوقع أن تمتد تلك الأمطار لمحافظة القاهرة، كما تنشط الرياح بالسواحل الشمالية، وتنشط أيضا على البحرين الأبيض والمتوسط.

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وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن درجات الحرارة تستمر في الانخفاض ما بين 3 لـ4 درجات، مع استمرار سقوط الأمطار التي تتنوع بين الغزيرة والمتوسطة، كما أن الأنشطة البحرية تمنع بسبب الرياح والأمطار.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد في القاهرة والمحافظات

في القاهرة 16 11، وشبين الكوم 15 11، وطنطا 15 10، وفي دمنهور 16 12، والإسكندرية 16 – 13، وبلطيم 16 – 13، ومطروح 16 – 10، والسلوم 15 – 09، وسيوة 15 07، وفي بورسعيد 16- 12، ودمياط 16 – 12، والزقازيق 17 – 10، والإسماعيلية 17 – 11، والسويس 17 – 11، والعريش 16 – 11.