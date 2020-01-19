تصل لـ2000 جنيه.. تعرف على أسعار التصالح بمخالفات البناء

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وضعت محافظة القاهرة تسعيرة للتصالح في مخالفات البناء، والتي يعرضها لكم موقع “مصر 365” في السطور التالية.

المنطقة أ

وتشمل تلك المنطقة الشوارع الرئيسية التي تتعدى الـ25 مترا، ويبلغ سعر التصالح بالمتر فيها 2000 جنيه للبنايات السكنية، و2000 جنيه للبنايات الإدارية، وأيضا 2000 جنيه للبنايات الصناعية، ومن بين تلك المناطق، ميدان روكسي، وميدان الإسماعيلية وشارع العروبة وجسر السويس وصلاح سالم والميرغني وغيرها من الشوارع الرئيسية الكبيرة.

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المنطقة ب

وتشمل تلك المنطقة الشوارع التي يتراوح سعتها بين 10 وتصل لـ25 مترا، مثل رمسيس وخلف عمارات العبور، والقبة، وبطرس غالي والأندلس، ومنشية البكري، وغيرها من الشوارع، والتي حددت المحافظة تعريفة التصالح بها للبنايات السكنية 1400 جنيه ، وللإدارية 1200 جنيه ، والتجارية 1400 جنيه ، أما الصناعية بـ800 جنيه.

المنطقة ج

وتشمل تلك المنطقة الشوارع أقل من 10 أمتار، وهي الشوارع الفرعية التي يتراوح عرضها بين 6 لـ8 أمتار، وسعر التصالح فيها 1000 جنيه بالبنايات السكنية، و2000 جنيه للبنايات الإدارية، و1200 جنيه للتجارية، و800 جنيه للصناعية.