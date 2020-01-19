قرض السيارة بضمان الوظيفة من بنك الإسكندرية.. تعرف على الشروط

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يقدم بنك الإسكندرية العديد من الخدمات والقروض المختلفة لعملاءه بتسهيلات مختلفة لتناسب العديد من العملاء، ومنها قرض السيارة، والذي يقمه البنك بضمان الوظيفة، لأصحاب الأعمال والمهن الحرة، ويعرض موقع “مصر 365″، تفاصيل قرض السيارة من بنك الإسكندرية بضمان الوظيفة في السطور التالية.

قرض بنك السيارة بضمان الوظيفة من بنك الإسكندرية

يقدم البنك القرض لشراء السيارة المستعملة أو الجديدة، وتصل قيمة القرض لمليون جنيه، ويمكن تسديده بأنظمة مختلفة للسداد في خلال 8 سنوات.

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شروط قرض السيارة بضمان الوظيفة من بنك الإسكندرية

أن يتراوح سن المتقدم للقرض بين 21 سنة لـ65 سنة، ولابد أن يكون الحد الأدنى للعمل 3 أشهر.

المستندات المطلوبة

لتقديم القرض، يجب تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي، مع مفردات للمرتب، وأيضا تقديم فاتورة حديثة للمرافق من أيصال للغاز أو الكهرباء أو المياه.