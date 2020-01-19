السيطرة على حريق بمبنى الضرائب العامة بسوهاج دون خسائر بشرية

Advertisements

استطاع رجال الحماية المدنية السيطرة على حريق بمبنى الضرائب العامة بسوهاج صباح اليوم الأحد، دون وقوع خسائر بشرية، وتلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارا من غرفة العمليات النجدة، باندلاع حريق بمبنى الضرائب العامة، والتابع لقسم شرطة سوهاج.

انتقل رجال الحماية المدنية لمكان الحريق، في منطقة الأرقم بحي شرق سوهاج حيث يتواجد المبنى، وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية، وأظهرت المعاينة المبدئية أن الحريق شب في الطابق السادس من المبنى، ويرجع السبب لحدوث ماس كهربائي.

Advertisements

واوضحت التحريات الأولية أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي، وعند حدوثه خرج الموظفين خارج المبنى، واتصوا بشرطة النجدة التي حضرت في الحال، وحضرت أيضا قوات الحماية المدنية التي استطاعت السيطرة على الحريق.

وتمت السيطرة على الحريق قبل امتدته لأماكن مجاورة، والذي لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية، وتسببت النيران في حدوث بعض التلفيات ببعض الأوراق والمستندات، وتم تحرير محضر بالواقعة، لتتولى النيابة العامة التحقيقات.