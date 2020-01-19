طقس غير مستقر لمدة 72 ساعة.. أمطار وشبورة كثيفة في الصباح

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، حالة غير مستقرة بالطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، بداية من اليوم الأحد، وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس في الفترة المقبلة تشهد تقلبات جوية، مع وجود الشبورة المائية في فترات الصباح الباكر.

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الشبورة تظهر بكثرة خلال الطرق الزراعية أو القريبة من المسطحات المائية، وعلى السائقين القيادة بحذر، خاصة وأن الشبورة تحجب الرؤية، مع توقعات بسقوط أمطار تنحصر بين المتوسطة والغزيرة، بالسواحل الشمالية والوجه البحري وتصل للقاهرة وسيناء.

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وقال “شاهين”، إن درجات الحرارة تشهد انخفاضا يتراوح بين 3 و4 درجات، لتكون العظمى بالقاهرة 16 درجة، والصغرى تصل لـ11 درجة، أما السواحل الشمالية فتكون درجة الحرارة العظمة بها 15، وتصل الصغرى لـ12 درجة، وفي شمال الصعيد، تكون درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى تصل لـ9 درجات، وتستمر درجات الحرارة بهذا المعدل حتى منتصف الأسبوع الجاري.

ونصح “شاهين”، المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة والشتوية، مع التقلبات الجوية، وأيضا توخي الحذر عند القيادة، خاصة في فترات الصباح الباكر التي تشهد تكون الشبورة.