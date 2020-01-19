قطع المياه حتى السابعة مساء عن تلك المناطق بالقاهرة الجديدة

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ذكر جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم قطع المياه اليوم الأحد حتى السابعة مساء، بسبب عطل مفاجئ، وتتضر مناطق القطامية وإسكان المستقبل 1 و2 و3، بالإضافة لإسكان النقابات، والمحليات 3 و4، من العطل، الذي تك اكتشافه في الخط 600 مم، الذي يغذي مناطق التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة.

وقال جهاز مدينة القاهرة الجديدة في بيان له، إنه سيتم توفير سيارات تابعة للجهاز محملة بالمياه الصالحة للشرب تجوب الشوارع والمناطق المتضررة من قطع المياه، لسد احتياجات المواطنين حتى إصلاح العطل، ويمكن الاتصال بتلك السيارات من خلال رقم 15100.

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