زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب الغردقة

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أكد الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن محطة الشبكة القومية للزلازل، رصدت وقوع هزة أرضية في الغردقة بقوة 4.9 ريختر، على بعد 97 كيلومتر من جنوب شرق الغردقة، مشيرًا إلى عدم وقوع أي خسائر أو إصابات.

وأوضح القاضي، في بيان عنه، أن المحطة سجلت توقيت حدوث الزلزال في الساعة 11 مساء و46 دقيقة و12 ثانية بالتوقيت المحلي، مضيفا أن إحداثيات الهزة هي خط العرض 28.86 درجة شمالا، وخط عرض 34.72 درجة شرقا.

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جدير بالذكر أن قسم الزلازل في المعهد القومي للبحوث يساهم في تحقيق رؤية 2030 من أجل التنمية المستدامة، من خلال ربط شبكة تضم 7 مراكز إقليمية للزلازل تغطي جميع محافظات مصر، وهي: مركز الزلازل الإقليمي في الغردقة ومركز الزلازل الإقليمي في مرسى علم، ومركز الزلازل الإقليمي في أسوان، مركز الزلازل الإقليمي في الخارجة بالوادي الجديد، مركز الزلازل الإقليمي في مدينة برج العرب الجديدة، مركز الزلازل الإقليمي في مرسى مطروح، ومركز الزلازل الإقليمي بالعريش.