“القاهرة” تعتمد “تسعيرة” التصالح مع مخالفات البناء في منشأة ناصر

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أعلنت محافظة القاهرة، اعتمادها خطة تسعيرة التصالح مع مخالفات البناء وتقنين أوضاع المخالفات، التي ينطبق عليها شروط التصالح في حي منشأة ناصر.

قالت المحافظة، في بيان عنها، أنه بخصوص منطقة (أ) التي تشمل الميادين والشوارع الرئيسية في الحي وبينها أرض النرش وطريق الأوتوستراد وشارع السكة الحديد، فسوف يصل سعر التصالح مقابل المتر نحو 800 جنيه للأماكن السكنية و1200 جنيه للتجارية و1000 للمقرات الإدارية و600 للأماكن الصناعية.

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وأضافت أنه بخصوص المنطقة (ب)، والتي تضم الشوارع الـ10 متر بينها منطقة قايتباي وشارع الشهداء وشارع السلطان أحمد وشارع المماليك وشارع الأشراف وشارع السوق، يصل سعر متر التصالح إلى 600 جنيه للمباني السكنية، و800 جنيه للإدارية و800 جنيه للتجارية و400 جنيه للصناعية.

وأوضحت أنه بخصوص المنطقة (ج)، والتي تضم الحارات والشوارع أقل من 10 متر بينها منطقة الدويقة والشهباء وتبة فرعون والبلوكات ومساكن سوزان مبارك ومساكن الحرفيين ومساكن سعد المصري وجميع الشوارع الداخلية في منشأة ناصر، فسوف يصل متر التصالح إلى 400 جنيه للسكنية و600 جنيه للإدارية و500 جنيه للتجارية و300 جنيه للصناعية.