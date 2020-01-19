الفرعون المصري يبحث عن أولى أهدافه أمام “مانشستر يونايتد”

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يقود الفرعون المصري محمد صلاح، اليوم في الساعة 6.30 دقيقة، خط هجوم فريق ليفربول، أمام فريق مانشستر يونايتد، في قمة الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب “أنفيلد” معقل الـ”ريدز”، بصحبة الثنائي ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو.

وتعتبر مواجهة اليوم، مع “مانشستر يونايتد”، تحديًا صعبًا لمحمد صلاح كونه يستعد لإحراز أولى أهدافه في مرماهم، جاء ذلك بعد أن واجه”مانشستر يونايتد” في 4 مباريات سابقة منذ انضمامه الـ”ريدز” في 2017، لم يسجل خلالها أي هدف.

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وخلاال انتقاله لموسمه الأول مع “ليفربول” 2017-2018، لعب صلاح أمام مانشستر يونايتد على “أنفيلد” في أول مبارياته أمام الشياطين الحمر، وانتهى الأمر بالتعادل السلبي.

وفي المرة الثانية، انضم في الـ90 دقيقة خلال مباراة الدور الثاني، والتي أخفق فيها “ليفربول” بثنائية لهدف.

وفي المرة الثالثة، لعب خلال موسمه الثاني مع الـ”ريدز” 2018-2019، لم يحرز صلاح أي أهداف رغم فوز فريقه بنتيجة 3-1 في المباراة.

كما أن المرة الرابعة كانت في مباراة الدور الثاني بين الفريقين خلال الموسم ذاته بتعادل سلبي، وأخفق خلالها صلاح أن يوقع على أول أهدافه في مرمى الشياطين الحمر.