شروط الحصول على “معاش بطالة”

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مع نهاية 2019، كشفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن منحها “معاش البطالة” ضمن قانون التأمينات الجديد، على أن يسثنى منه عمال المقاولات والتراحيل والشحن والتفريغ والنقل البري والزراعة والصيد.

وأعلنت الهيئة، في بيان عنه، عن شروط التقدم للحصول على “معاش البطالة”، وأبرزهم ألا يكون المتقدم تجاوز سن الـ60 عامًا، مشددة على ضرورة ألا يكون الشخص التقدم للمعاش والمؤمن عليه، استقال من وظيفته أو انقطع عن العمل.

كما أنه يجب أن لا يكون انتهى عمله نتيجة لحكم قضائي نهائي بسبب جناية أو جنحة تمس الشرف والأمانة أو الآداب العامة وبينها التزوير وانتحال الصفة.

كما أنه يجب أن يكون مشتركا في التأمينات ويسددها بانتظام لمدة عام على الأقل بينها الـ6 أشهر السابقة لتقدمه بطلب الحصول على “إعانة البطالة”.

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كما أنه يجب على المؤمن عليه أن يسجل اسمه في سجل المتعطلين عن العمل في مكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

وأوضحت الهيئة، أن حق صرف “إعانة البطالة” يسقط في حالة رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل قدمه مكتب البطالة، حال توفر فيه الشروط التالية وبينها معادلة أجره على الأقل 75% من الأجر كان يتقاضاه سابقا وأن يكون متفقا مع مؤهلاته المؤمن عليه فيها وخبرته السابقة، وأن يكون تابعا للمحافظة التي كان يعمل بها.

كما يحرم من إعانة البطالة حال ثبت عمله لحسابه الخاص أو عمله بأجر يساوي قيمة تعويض البطالة أو يزيد عنه.

كما يتوقف إعانة البطالة، حال توقف المقيد عن التردد على مكتب القوى العاملة في المواعيد المحددة ما لم يكن ذلك لأسباب مقبولة، وإذا رفض المؤمن عليه التدريب الذي يقرره مكتب القوى العاملة المختص.