أول تعليق من وزيرة الصحة على حادث “أتوبيس أطباء المنيا”

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قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن حادث تصادم أتوبيس أطباء المنيا “مأسوس ومؤسف”، مشيرة إلى أن الحادث كان قضاء وقدر ولا تقع مسؤوليته على الوزارة.

وأوضحت الوزيرة، في كلمتها اليوم على هامش زيارتها إلى الأقصر، إن الحادث أحزنها كثيرا، موضحة أن هناك مراكز تدريب للأطباء على جميع أنحاء الجمهورية لكن مركز القاهرة متميز بجودته العالية وإمكانياته المتقدمة.

وذكرت الوزيرة، أنها كانت تمر بوعكة صحية لذلك لم تستطيع زيارة أسر الضحايا وسوف تقدم واجب العزاء لاحقا.

وذكرت أن الوزارة لا تقدم وسيلة مواصلات خاصة بالأطباء، كون جميع وسائل المواصلات آمنة للمصريين ولا يجب التمييز بين فئة وأخرى.

جدير بالذكر أن حادث تصادم أتوبيس الأطباء مع سيارة ربع نقل بالقرب من مدخل بوابة الكريمات، أسفر عن مصرع 3 طبيبات وسائق إلى جانب إصابة 12 آخرين جميعهم من محافظة المنيا.

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