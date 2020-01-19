شركة أمنية أمريكية تُحذر المصريين من حيلة جديدة تستهدف حساباتهم عبر الإنترنت

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حرصت شركة كاسبرسكي لاب الأمريكية للحلول الأمنية على تحذير مستخدمي شبكات الإنترنت سواء في مصر أو حتى في كافة أنحاء العالم، بسبب حيلة جديدة انتشرت مؤخراً من طرف بعض المحتالين من أجل استهداف حسابات أي مستخدم والحصول بعدها على كل بياناته الشخصية.

وأوضحت الشركة أن بعض المحتالين يقومون بالتحدث مع مستخدمي شبكات الإنترنت بصفتهم جهات مدينة لهم بتعويضات مالية كبيرة بسبب حدوث تسرب بسيط من المعلومات في حسابات المستخدمين.

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وأشارت أيضاً إلى أن هذه الجهات المحتالة تطلب من المستخدمين شراء أرقام ضمان اجتماعي مؤقتة في الولايات المتحدة الأمريكية حتى يتم دفع التعويضات، وفي مقابل ذلك يتوجب على أي مستخدم منح كل المعلومات الشخصية عنه لهذه الجهات الأمنية من أجل شراء هذه الأرقام مقابل 9 دولار لكل رقم.

وشددت الشركة على أن هذه الحيلة الجديدة قد شهدت انتشاراً واسعاً في مختلف أنحاء العالم في الفترة الماضية، ولعل أكثر الدول التي تعرض فيها المستخدمون لشبكات الإنترنت لهذه الحيلة تمثلت في مصر والجزائر والإمارات العربية المتحدة، فيما جاءت روسيا في مقدمة هذه البلاد.

وأضافت أن هذه الحيلة ربما تكون بنسبة كبيرة من طرف بعض المحتالين الروس، نظراً إلى كثرة عمليات الاحتيال عبر شبكة الإنترنت في روسيا طيلة السنوات الماضية، إضافة إلى تواجد اللغة الروسية في الموقع الخاص الذي يقوم بهذه الحيلة الجديدة.

ومن المؤكد أن تعرض أي شخص لمثل ذلك النوع من عمليات الاحتيال عبر شبكة الإنترنت قد يُسبب له أزمة كبرى في حياته الشخصية، حيث لا تكتفي هذه الجهات المحتالة بالحصول فقط على اسم المستخدم وعنوان منزله إضافة إلى رقم هاتفه الشخصي، بل إنها تكون قادرة أيضاً على الحصول على أرقام حساباته البنكية بالكامل والتفاصيل إضافة إلى رقم الضمان الإجتماعي.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن هذه الجهات المحتالة تكون قادرة أيضاً على الاحتيال على كل حسابات المستخدم في مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، إضافة إلى الحصول على كافة الصور ومقاطع الفيديو التي قام المستخدم بتحميلها عبر حساباته عبر شبكة الإنترنت أو حتى تلك التي يحتفظ بها عبر هاتفه الشخصي.

على صعيد متصل، طالبت تتيانا سيدورينا إحدى خبراء الأمن في شركة كاسبرسكي بضرورة توخي الحذر بالنسبة إلى جميع مستخدمي شبكات الإنترنت من هذه الحيلة الجديدة المنتشرة بقوة في الآونة الأخيرة.

وأضافت أيضاً أن مستخدمي شبكات الإنترنت لا يجب عليهم أن ينخدعوا بتلك السهولة أمام مثل هذه الحيل، وخاصة لأنها تُعتبر بمثابة الطعم الإلكتروني من خلال محاولة إغراء المستخدم بالأموال الكثيرة، ولكن في المقابل يُطلب من المستخدم أولاً دفع مبلغ بسيط من المال من أجل الحصول على هذه الأموال.

وفي ختام حديثها، شددت تتيانا على أن كل مستخدم يجد أمامه مثل هذه الجهات المحتالة يجب عليه أولاً أن يستعلم عن هذه الجهة، من خلال فحص الموقع الإلكتروني الخاص بهذه الجهة بشكل دقيق والانتباه إلى كل صغيرة وكبيرة مكتوبة عبر ذلك الموقع، علماً بأنه لا توجد أي جهة موثوقة ومضمونة في مختلف أنحاء العالم تنشر أي معلومات عبر موقعها بطريقة كتابة خاطئة على سبيل المثال.

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