أفيخاي أدرعي يثير الغضب بسبب مي عز الدين

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نشر أفيخاي أدرعي المتحدث الرسمي باسم قوات الاحتلال الإسرائيلية، صورة مجمعة من عدد من الشخصيات التي قدمتها الفنانة مي عز الدين مهنئها بعيد ميلادها الـ40، الموافق اليوم 19 يناير، الأمر الذي أثار غضب جمهورها من المصريين والعرب عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب “أدرعي” عبر “تويتر”: “يصادف اليوم عيد ميلاد الممثلة المصرية الموهوبة مي عز الدين، وقد اختلفت الأدوار الّتي مثّلتها في أفلامها المتعدّدة، بهذه المناسبة أودّ تهنئتها بطريقة مميّزة، كل عام وانت بخير”.

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وانهال الهجوم الشرس على “أدرعي” بسبب التهنئة، فقال أحدهم: “أنت كدا روش يعني.. متخيل إنها هتفرح بغتاتك دي”، فيما رد آخر: “أنت فاضي كتير.. اشتغل حبيبي”، بيما جاء تعليق آخر: “أنا مش شايف أياتوها صدفة يا فيجو.. وأنت مالك.. إيه علاقة مي بحضرتك”.

جدير بالذكر أن الفنانة مي عز الدين، تختفل اليوم بعيد ميلادها الـ39، وكان آخر أعمالها البرنسيسة بيسة في رمضان الماضي، من بطولتها أمام الفنان محمد أنور وأمير المصري وتأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم وإخراج أكرم فريد.