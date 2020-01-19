القوات المسلحة تكشف الشروط اللازمة لقبول دفعة متطوعين جديدة

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كشفت إدارة التجنيد والتعبئة عن كافة الشروط اللازمة من أجل قبول دفعة جديدة من المتطوعين إلى صفوف القوات المسلحة أو قوات حرس الحدود، بعدما قام وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة بالتصديق اليوم على قبول هذه الدفعة الجديدة.

وأكد مدير إدارة التجنيد والتعبئة خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده اليوم الأحد أن المتطوعين المطلوبين من أجل الانضمام إلى صفوف القوات المسلحة يُشترط أن يكونوا من الحاصلين على الإعدادية العامة أو الأزهرية أو المهنية الرياضية وذلك بحد أدنى 60% للمجموع.

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وأشار أيضاً إلى أن المتطوع يجب عليه أن يكون مصري الجنسية أي من أب مصري وأم مصرية، إضافة إلى ألا يقل عمره عن سنة أو يزيد عن 25 سنة، كما يُشترط أيضاً ألا يكون متزوجاً أو حتى سبق له الزواج في وقت سابق، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل يجب عليه أيضاً أن يكون حسن السير والسلوك.

وعن المتطوعين من أجل الانضمام إلى قوات حرس الحدود “قصاصي الأثر”، شدد مدير إدارة التجنيد والتعبئة على أنه لن يتم قبول أي متطوع إلا في حالة توفر فيه الشروط التالية:

أن يكون المتطوع من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة. أن يكون المتطوع من الحاصلين على الشهادة الابتدائية بشرط أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة. أن يكون المتطوع من سكان محافظة أسوان ومحافظة قنا إضافة إلى كل المناطق الصحراوية المحيطة بها. ألا يقل عمر المتطوع عن 17 سنة ولا يزيد عن 25 سنة. حصول أي متطوع أقل من 18 عاماً على موافقة ولي الأمر قبل التطوع. أن يكون المتطوع لائقاً بنسبة 100% من الناحية الطبية. أن يكون المتطوع قادراً على تخطي جميع الاختبارات التي سوف يتم تحديدها من أجل قبوله. ألا يقل طول المتطوع عن 165 سم. ألا يكون المتطوع قد سبق رفضه من أي منشأة تعليمية من المنشآت التابعة للقوات المسلحة مهما كان السبب.

والآن سوف نستعرض لكم كافة المستندات المطلوبة من أجل التطوع والانضمام إلى القوات المسلحة:

صورة طبق الأصل مختومة ومعتمدة للشهادة الإعدادية أو مستخرج رسمي مختوم ومعتمد على أن يتم تقديم الأصل عند الالتحاق.

شهادة ميلاد حديثة الإصدار.

صورة بطاقة الرقم القومي.

صورة الموقف من التجنيد.

صحيفة الحالة الجنائية أصل وصورة.

8 صور شخصية حديثة 4 في 6.

صور بطاقة الرقم القومي لأولياء الأمور.

أصل وصورة بيان القيد العائلي للوالد حديث الإصدار.

ومن المقرر أن يتم بدء صرف الملفات الخاصة للمتطوعين كافة بداية من يوم الإثنين 27 يناير 2020 وحتى يوم 27 فبراير القادم، على أن يتم تخصيص العديد من الأماكن التابعة لإدارة التجنيد والتعبئة من أجل تسليم هذه الملفات.

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