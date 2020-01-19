القبض على طالب إعدادي في الشرقية بعد قتل زميله بعصا خشبية

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أكدت الأجهزة الأمنية التابعة لمركز شرطة بلبيس في محافظة الشرقية أنها قامت بالقبض على أحد طلاب المرحلة الإعدادية، بعدما تم اتهامه بقتل أحد زملائه أثناء مشاجرة بينهما بواسطة عصا خشبية.

وأوضح اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية أن أسرة الطالب الذي توفى قد تقدمت ببلاغ في دائرة مركز بلبيس، حيث اتهموا في ذلك البلاغ أحد زملاء ابنهم في المدرسة وجارهم في الوقت ذاته باستخدام عصا خشبية أثناء مشاجرة بين الطرفين تسبب في وفاته في نهاية المطاف.

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وحدثت هذه الواقعة منذ أسبوعين تقريباً، إلا أن الطالب الذي تم ضربه تم نقله إلى المستشفى بعدها من أجل تلقي العلاج ولم يتم الإبلاغ عن الواقعة إلا بعد وفاة ذلك الطالب.

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