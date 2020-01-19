شركات الاستثمار العقاري تتوقع ارتفاع بنسبة 10% في أسعار العقارات في 2020

Advertisements

توقعت العديد من شركات الاستثمار العقاري في مصر ارتفاع بسيط في أسعار العقارات خلال العام الحالي 2020، وذلك بعد استطلاع رأي معظم أصحاب هذه الشركات التي تقوم بتنفيذ وبناء كافة العقارات داخل مصر.

وأكد معظم رؤساء هذه الشركات أن الارتفاع في أسعار العقارات سوف يتراوح ما بين 5% إلى 10% فقط لا غير، نظراً إلى عدم ارتفاع أسعار كل المواد التي يتم استعمالها في بناء هذه العقارات، إضافة إلى استمرار تراجع سعر الدولار الأمريكي في جميع البنوك المصرية منذ مطلع العام الجاري 2020.

Advertisements

يُذكر أن البنك المركزي المصري كان قد أعلن عن مبادرة التمويل العقاري بقيمة 50 مليار جنيه مصري، على أن يتم تفعيل هذه المبادرة في جميع البنوك المصرية، مما سوف يُزيد من إقبال المواطنين على شراء العقارات المرحلة القادمة.

إقرأ أيضاً: القبض على طالب إعدادي في الشرقية بعد قتل زميله بعصا خشبية