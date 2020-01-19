وزارة الإسكان تُعلن وضع حجر الأساس لأكبر مدينة طبية في الشرق الأوسط

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أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم الأحد عن وضع حجر الأساس لأكبر مدينة طبية في الشرق الأوسط بأكمله، والتي من المقرر أن بناؤها في مدينة بدر على أرض مصر.

وأكد وزير الإسكان أن مشروع “كابيتال ميد” يُعد من أكبر المشروعات على الإطلاق في مدينة بدر، حيث يتولى تنفيذ المشروع القطاع الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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وأشار أيضاً إلى أن الاستثمارات الكبيرة التي تم إنفاقها من أجل إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة كان لها أثراً إيجابياً للغاية على جميع مدن شمال القاهرة، مما جعل وزارة الإسكان تطمح في استغلال ذلك الأمر من أجل تطوير كل المدن المحيطة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشدد وزير الإسكان على أن ذلك المشروع سوف يتم إنشائه في مدة تتراوح ما بين 3 و10 سنوات على 4 مراحل مختلفة، على أن يكون قادراً على احتواء 2000 سرير عقب الانتهاء من إنشائه.

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