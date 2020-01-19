تعرف على أسعار أول موتوسيكل مصري يعمل بالكهرباء

Advertisements

كشفت الهيئة العربية للتصنيع اليوم الأحد عن كافة التفاصيل وأسعار أول موتوسيكل مصري يعمل بالكهرباء دون استخدام البنزين، وذلك في إطار الهيئة للحفاظ على نظافة البيئة خالية من الضوضاء والتلوث.

وأكد اللواء أحمد منظور رئيس مجلس إدارة مصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع أن ذلك الموتوسيكل الكهربائي يُعد من أفضل الصناعات الفردية التي أنتجها المصنع، من أجل مساعدة الحكومة على توفير وسيلة مواصلات جديدة وموفرة دون التأثير سلبياً على البيئة.

Advertisements

وأشار أيضاً إلى أن الموتوسيكل الكهربائي تم صناعة منه 3 موديلات، وبات جميعها الآن متاحاً في الأسواق من أجل بيعها للمواطنين، كما تم الاتفاق مع إحدى البنوك على إمكانية تقسيط ثمن ذلك الموتوسيكل من أجل منح العملاء الفرصة لشرائه.

وشدد أحمد منظور في حديثه على أن الموتوسيكل الكهربائي يُمكن أن يتم شحنه بواسطة شاحن منزلي عادي، مؤكداً أن عمر البطارية الخاصة به تصل إلى 5 سنوات وهي نفس مدة الضمان التي يحصل عليها المشتري في المرة الأولى.

وإليكم الآن أسعار جميع موديلات الموتوسيكل الكهربائي المصري:

الموديل الأول، يصل سعره إلى 21 ألف جنيه مصري، شحن البطارية الخاصة به يكفي حتى 90 كيلو متراً، قوة المحرك الخاص به تصل إلى 1000 وات، تصل سرعته القصوى إلى 60 كيلو متراً في الساعة. الموديل الثاني، يصل سعره إلى 21 ألف جنيه مصري، شحن البطارية الخاصة به يكفي حتى 70 كيلو متراً، قوة المحرك الخاص به تصل إلى 1000 وات، تصل سرعته القصوى إلى 60 كيلو متراً في الساعة. الموديل الثالث، يصل سعره إلى 14 ألف جنيه مصري، شحن البطارية الخاص به يكفي حتى 45 كيلو متراً، عبارة عن دراجة عادية ويُمكن تحويلها إلى موتوسيكل للعمل عن طريق الكهرباء.

إقرأ أيضاً: وزارة الإسكان تُعلن وضع حجر الأساس لأكبر مدينة طبية في الشرق الأوسط