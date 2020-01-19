المحكمة الإدارية تُقرر فصل موظف في البنك المركزي لإهانة زملائه عبر فيسبوك

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أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً نهائياً يُفيد بفصل أحد المحامين من البنك المركزي المصري، بسبب إهانته المتعمدة لبعض من زملائه في البنك عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وقام ذلك المحامي بنشر المعلومات الكاذبة عبر حسابه على موقع فيسبوك عن بعض زملائه العاملين في الإدارة القانونية في البنك المركزي، واستخدم أيضاً العديد من الألفاظ الخارجة التي تمس الشرف والعرض والسمعة تجاه زملائه.

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وأوضحت المحكمة أن القانون يكفل لأي موظف عام استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتعامل بحرية كاملة من أجل التعبير عن رأيه، ولكن القانون لا يسمح في الوقت ذاته بالمساس بالأمن القومي أو النظام العام إضافة إلى الأداب العامة وأيضاً سمعة أي مواطن مصري.

وأشارت أيضاً إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي لا تُعتبر فوق القانون مثلما يعتقد العديد من الناس، حيث يعتقد بعض أن السوشيال ميديا هي المكان الأمثل للتعبير عن حرية الرأي دون رقيب مما يُهدد استقرار وأمن الدول في نهاية المطاف.

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