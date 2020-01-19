التنبؤ بالفيضان يُحذر المواطنين من طقس ال48 ساعة القادمة

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حرص مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الري والموارد المائية على تحذير المواطنين من حالة الطقس غير المستقرة التي سوف تشهدها مصر خلال ال48 ساعة القادمة في كافة الأنحاء.

وأكد المركز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك أن يوم غداً الإثنين سوف يشهد تساقط أمطار خفيفة على مختلف السواحل الشمالية إضافة إلى بعض محافظات الوجه البحري وشمال سيناء.

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وأشار أيضاً إلى أن هذه الأمطار سوف تزداد بشدة مع حلول يوم الثلاثاء على نفس المناطق، على أن تكون أقل داخل سيناء ومنطقة خليج السويس، فيما ستكون درجات الحرارة مستقرة في القاهرة الكبرى وبقية المحافظات.

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