درجات الحرارة اليوم الاثنين 20/1/2020 في القاهرة والمحافظات

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين الموافق 20/1/2020، طقس ملئل للبرودة بشمال البلاد ويصل للصعيد، ويكون معتدل على جنوب الصعيد في فترة النهار وشديد البرودة ليلا، كما توقع خبراء هيئة الأرصاد سقوط أمطار بالسواحل الشمالية، وتمتد الأمطار لمناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة.

وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية إن الشبورة المائية تتسبب في حجب الرؤية في الساعات المبكرة من الصباح، والرياح أغلبها شمالية غربية وتكون معتدلة ونشطة على السواحل الشمالية والغربية، ومعتدلة أيضا على البحرين الأحمر والمتوسط، مع اضطراب الملاحة البحرية.

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وارتفاع الموج في البحر المتوسط يتراوح بين مترين ونصف لثلاثة أمطار، وحالته مضطربة، أما البحر الأحمر فارتفاع الموج به من مترين لمترين ونصف المتر، وحالته معتدلة لمضطربة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين في القاهرة والمحافظات

في القاهرة 10 17، وشبين الكوم 09 16، وطنطا 09 16، ودمنهور 10 17، والإسكندرية 10 16، وبلطيم 10 16، ومطروح 10 15، والسلوم 09 15، وسيوة 09 16، وبورسعيد 10 16، ودمياط 10 16، والزقازيق 10 17، والإسماعيلية 11 17، والسويس 11 17، والعريش 10 16، ورفح 10 15، ورأس سدر 14 19، ونخل 07 ,16.

وفي نويبع 14 20، وطابا 12 15، وكاترين 03 11، والطور 14 19، وشرم الشيخ 15 21، والغردقة 12 21، ومرسى علم 12 20، والفيوم 08 17، وبني سويف 08 17، والمنيا 07 17، وأسيوط 07 17، وسوهاج 08 17، وقنا 08 18، والأقصر 08 19، وأسوان 09 20، وأبوسمبل 09 19، والوادي الجديد 06 19، وشلاتين 16 24، وأبو رماد 17 23، وحلايب 18 22، ورأس حدربة 18 22