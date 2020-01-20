أسعار الخضروات والفاكهة والسمك اليوم الاثنين 20/1/2020

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يعرض لكم موقع “مصر 365″، أسعار الفاكهة والخضروات والسمك اليوم الاثنين الموافق 20 يناير لعام 2020، وفقا لسوق العبور أحد وأهم الأسواق المصرية.

أسعار الخضروات في مصر اليوم الاثنين 20 يناير 2020

كيلو الخيار بـ7 جنيهات، أما البطاطس بـ5 جنيهات للكيلو الواحد، والطماطم بـ5 جنيهات للكيلو، وكيلو البصل بـ 6 جنيهات ونصف، أما سعر كيلو الجزر وصل لـ3 جنيهات، والبسلة وصلت لـ13 جنيها للكيلو الواحد، أما الفاصوليا فتباع بـ12 جنيها للكيلو الواحد، وتباع البطاطا بـ4 جنيهات للكيلو، سعر الخس الكابوتشى وصل لـ3 جنيهات ونصف للواحدة.

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أسعار الفاكهة في مصر اليوم الاثنين 20 يناير 2020

كيلو التفاح بـ25 جنيها، ويتراوح كيلو الفراولة بين 10 و12 جنيها، أما اليوسفى يباع بـ5 جنيهات للكيلو، يتراوح سعر كيلو البرتقال بين 5 و6 جنيهات، أما الجوافة فتباع بـ7 جنيهات ونصف للكيلو، ووصل سعر كيلو الموز لـ10 جنيهات.

أسعار السمك والجمبري في مصر اليوم الاثنين 20 يناير 2020

وصل سعر كيلو السمك البلطي لـ25 جنيها، أما سمك البوري فوصل لـ45 جنيها للكيلو، ويباع سمك البربون بـ30 جنيها للكيلو، وسمك قشر البياض بـ140 جنيها للكيلو، ووصل سعر كيلو المكرونة لـ45 جنيها، وسمك الماكريل بـ25 جنيها للكيلو، أما السبيط فيباع بـ160 جنيها للكيلو، والكابوريا تتراوح بين 30 و90 جنيها، ووصل سعر كيلو الجمبري لـ180 جنيها.