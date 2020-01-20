سائق يحاول قتل زوجته ووالديها وشقيقها في الطالبية: “حماتي استفزتني”

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تسببت خلافات عائلية في جريمة مروعة في منطقة الطالبية، قام خلالها سائق بمحاولة قتل زوجته وشقيقها وأيضا والديها، باستخدام مقص حديدي، وذلك عقب انتقاله هو وزوجته للعيش مع أسرتها بعد استقبال مولودهما الأول.

بدأت الواقعة عندما طلب الزوج من زوجته ترك منزل أسرتها بالطالبية والعودة لمنزلهما ولكنها رفضت، حتى قرر الزوج بحسم انه لن يكمل حياته في منزل أسرة زوجته، وبدأت الخلافات، حتى وصلت لشجار بينهما قام خلاله الزوج بمحاوله إنهاء حياة زوجته بسكين، وأصابها بطعنة في الرأس، اخترقت الجمجمة.

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وعند تدخل الأب والأم والشقيق لإنقاذ الزوجة، نالهم ما نالها، وحاول طعنهم، ونقل الجيران الأربعة للمستشفى لتلقي العلاج، وتبين أن جميعهم مصابين بجروح في الجسم، وانتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة، وتم القبض على المتهم، للتحقيق معه.

وأمام النيابة أقر المتهم بجريمته، وقال إن والد زوجته ووالدتها وشقيقها حرضوها على الإقامة معهم وترك منزلهما، متابعا: “حماتي استفزتني فضربتها”، وقال مصدر طبي بمستشفى الهرم أن الأم في حالة خطيرة تخضع للعلاج المكثف، وحالة الأب مستقرة، وغادرت زوجة المتهم وشقيقها المستشفى.