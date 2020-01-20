تصل لـ2000 جنيه.. أسعار التصالح بمخالفات البناء في الزمالك وجاردن سيتي

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وضعت محافظة القاهرة تسعيرة للتصالح في مخالفات البناء، بالمنطقة الغربية والتي يعرضها لكم موقع “مصر 365” في السطور التالية.

المنطقة أ

وتشمل تلك المنطقة الشوارع الرئيسية، ومنها جاردن سيتي والزمالك، والقصر العيني والتحرير وشارع كورنيش النيل وشارع الجبلاية ، وشارع عبد المنعم رياض، وشارع أحمد ماهر وشارع جمال أبو المحاسن، وغيرها من الشوارع الرئيسية، ويبلغ سعر التصالح فيها للمتر الواحد 2000 جنيه للبنايات السكنية، و2000 جنيه للبنايات الإدارية، وأيضا 2000 جنيه للبنايات التجارية، و1500 جنيه للبنايات الصناعية.

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المنطقة ب

وتشمل تلك المنطقة الشوارع التي عرضها أكبر من 10 أمتار، ومنها شارع شامبليون، وشارع عبد الخالق ثروت، وشارع أحمد حشمت، وشارع قيادة الثورة، وسكة أبو الفدا، وشارع البستان، وشارع أحمد راغب، وشارع عبد الرحمن فهمي، وغيرها من الشوارع التي تقع ضمن المنطقة ب وعرض الشوارع بها أكبر من 10 أمتار، ويبلغ سعر التصالح بها 1800 جنيه للبنايات السكنية، و2000 جنيه للبنايات التجارية، و1800 جنيه للبنايات الإدارية، و2000 جنيه للبنايات الصناعية.

المنطقة ج

وتشمل تلك المنطقة الشوارع التي عرضها أقل من 10 أمتار، وسعر التصالح بها 1500 جنيه للبنايات السكنية، و1500 جنيه للبنايات التجارية، و1500 جنيه للبنايات الإدارية أيضا، و1000 جنيه للبنايات الصناعية.