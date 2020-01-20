قطع الكهرباء غدا عن تلك المناطق في دمياط لأعمال الصيانة

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قالت شركة كهرباء دمياط، إنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في مدينة دمياط، غدا الثلاثاء، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الحادسة عشر ظهرا، وذلك لإجراء عمليات الصيانة الدورية، والتي تبدأ تلك العمليات بمحول عمر الموصلي من مغذي الملجأ التابع لهندسة شمال.

وأعلنت الشركة في بيان لها، أن المناطق الأكثر تضررا من انقطاع الكهرياء، ستكون شارع صلاح الدين، والمنشيةـ وطريق شط الملح، بالإضافة لتقسيم المعلمين، وذكرت الشركة في بيانها، أنه سيتم فصل التيار بهذا التوقيت عن مناطق خلف المطاحن، وشارع المحور، وخلف شركة مياه الشرب.

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