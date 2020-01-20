انطلاق أعمال القمة البريطانية الأفريقية للاستثمار بحضور السيسي

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انطلقت منذ قليل اليوم الاثنين الموافق 20 يناير لعام 2020، أعمال القمة البريطانية الإفريقية للاستثمار، والتي يحضرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويحضرها أيضا رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، وذلك وفقا لنبأ عاجل أعلنت قناة “إكسترا نيوز”، منذ قليل.

أصدرت السفارة البريطانية في مصر بيانا لها، ورحب به بالرئيس عبد الفتاح السيسي، لحضور قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية، وأيضا رحبت بالوزراء المشاركين، ومن المقرر أن يلتقي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء البريطاني، وعدد من المسؤولين.

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ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي للمملكة المتحدة، برفقة وفد وزاري للمشاركة في القمة، ومن المقرر أن يكون الرئيس المصري متحدثا رئيسيا بالقمة، وأيضا سيجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بوزراء المملكة المتحدة، ومع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لبحث سبل التعاون الاقتصادي والسياسي أيضا.