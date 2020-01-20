السيسي يطالب بفتح سبل التعاون بالسوق البريطانية أمام الإفريقية

Advertisements

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفتح السوق البريطانية أمام الدول الإفريقية موضحًا أن هناك فرصا واعدة تجعل إفريقيا أحد أبرز المقاصد الاستثمارية عالميا.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية، اليوم، إن مصر تستهدف التركيز على المشروعات التي تسعى لتحقيق تطوير البنية التحتية من أجل تحقيق الاندماج القاري والذي يعد أهم أولويات برنامج التنمية وعلى رأسها محور القاهرة “كيب تاون” إلى جانب مشروعات الربط عبر خطوط السكك الحديدية.

Advertisements

وأكد على أهمية جهود تمكين الشباب والمرأة في إفريقيا وتوفير فرص عمل جادة لتحقيق التنمية والتطور، موضحا أنه يجب التطلع لإقامة شراكات جادة مع الدول الشقيقة في إفريقيا والشركاء الدوليين وعلى رأسهم المملكة المتحدة، موضحا أن الشراكة يجب أن تبنى على أسس بينها ضمانات الاستثمار الحكومية للشركات الدولية من أجل تطمين المستثمرين وتشجيعهم على ضخ استثمارات مباشرة في دول القارة.

وأضاف أنه يجب على الدول تهيئة الطرق من أجل تعزيز وتطوير عمليات التبادل التجاري بشكل عادلإلى جانب فتح الأسواق البريطانية أمام المنتجات الإفريقية، وتوفير التمويل الدولي بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البلدان الإفريقية تحقيقا لتطلعات التنمية في دول القارة، إلى جانب رفع مستوى معدلات الإنتاج الصناعي والخدمي في القارة الإفريقية.