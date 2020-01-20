معيط: إجمالي إيرادات الضرائب 304 مليار جنيه

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قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن إجمالي الإيرادات الضريبية التي تم تحقيقها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي حيث بلغت 304 مليارات جنيه، مضيفا أن الإيرادات غير الضريبية سجلت ارتفاعًا 85.6 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي.

وأضاف معيط، في بيان عنه، أن حققت فائضا في موازنة النصف الأول من العام المالي الحالي 2019/2020 بقيمة 30.5 مليار جنيه مقابل عجز أولي بـ 53.8 مليار جنيه في الفترة نفسها من عام 2015/2016، موضحًا أنها نجحت في خفض معدل العجز الكلي للموازنة العامة من 6.2% في النصف الأول من العام المالي 2015/2016 إلى 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالى الحالي، حيث تجاوز الناتج المحلي لمصر لأول مرة في تاريخ البلاد حاجز الـ6 تريليونات جنيه.

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وكان وزير المالية، قدم عرضا للأداء المالي للموازنة العامة للدولة عن النصف الأول من العام المالي 2019/2020 أمام مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الحكومة حققت فائضا أولي قدره 2% من الناتج المحلي في2018/2019 مقارنة بعجز أولي بلغ 3.5% من الناتج في عام 2015/2016، ويعتبر الفائض المتحقق هو ثاني أعلى فائضأولي يتحقق بالدول الناشئة، كما تستهدف وزارة المالية استمرار تحقيق فائض أولي قدره نحو 2% من الناتج خلالالعام المالي الحالي.